Laverita.info - L’immobiliare quotato risale la china. Ma gli uffici rimangono indietro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il settore è in ripresa grazie al calo dei tassi, però permangono le difficoltà in Asia. Lo smart working lascia sfitti gli edifici non residenziali. Salgono i prezzi delle case in Usa e Portogallo. Interessanti i resort di lusso.