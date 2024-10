Sbircialanotizia.it - L’evoluzione dei graffiti nell’arte: intervista a Nico “Lopez” Bruchi

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è un artista poliedrico: pittore, fotografo, video-maker ed attivista sociale, incarna l’arte nella sua totalità. La sua passione per la creatività si manifesta in ogni campo in cui si esprime. Nato a Volterra, in una famiglia di creativi, “” si è immerso fin da giovane nelle subculture urbane come lo skateboard e