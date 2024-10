Movieplayer.it - Le amiche della sposa, Paul Feige: "Temevo che se avessi fallito avrei ucciso i film per le donne"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista era assai preoccupato dell'esitocommedia che poteva compromettere la salute del genere per l'industria Non è giusto che uncon protagoniste tuttestabilisca lo standard per tutti i futuricon protagoniste. Ma è così cheFeig, regista de Leha detto di essersi sentito nelle settimane e nei mesi precedenti l'uscitacommedia nel 2011. "Quanto ha significato per te il successo di Bridesmaids?", Jesse Tyler Ferguson ha chiesto a Feig in un recente episodio del podcast Dinner's On Me. "Tutto", ha risposto Feig. "Ha significato tutto". Oltre al fatto che tutti prevedevano che ilnon sarebbe andato bene fino al giorno dell'uscita, Feig ha