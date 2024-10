Agi.it - L'attacco hacker contro 'Internet Archive'. A rischio milioni di dati personali

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Agi - Il sito, una delle più grandi e usate biblioteche digitali, non è più accessibile da giovedì dopo che il suo fondatore ha annunciato un graveinformatico che ha portato alla perdita diche potrebbero interessaredi utenti. Brewster Kahle ha spiegato su X di essere al lavoro per ripristinare il servizio del sito che ha co-fondato nel 1996 e per migliorarne la sicurezza.è un'organizzazione senza scopo di lucro che riunisce ricercatori e accademici e i cui strumenti sono ampiamente utilizzati dai verificatori di tutto il mondo. UnDDoS “denial of service”, che consiste nel mettere fuori uso un sistema inondandolo di richieste, “ha danneggiato il nostro sito” ed esposto idegli utenti (nome utente, indirizzo e-mail e password), ha scritto mercoledì sera.