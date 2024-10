Latronico (Siaarti): “Terapie intensive si aprano ai familiari dei pazienti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Da anni le Terapie intensive stanno cambiando il loro volto, nel mondo come in Italia. I pazienti sono minimamente sedati oppure tenuti totalmente svegli. E questo perché abbiamo scoperto che farmaci potenti come i sedativi possono avere rilevanti effetti collaterali. Ma il paziente va anche tenuto attivo, dal punto di vista fisico e L'articolo Latronico (Siaarti): “Terapie intensive si aprano ai familiari dei pazienti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Da anni lestanno cambiando il loro volto, nel mondo come in Italia. Isono minimamente sedati oppure tenuti totalmente svegli. E questo perché abbiamo scoperto che farmaci potenti come i sedativi possono avere rilevanti effetti collaterali. Ma il paziente va anche tenuto attivo, dal punto di vista fisico e L'articolo): “siaidei” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

