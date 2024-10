Genovatoday.it - Lanterna di Genova, le iniziative per Columbus Day e Giornata delle Famiglie al Museo

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladipropone nuove attività per trascorrere insieme il fine settimana.SpecialeDaySabato 12 ottobre alle 15: “Dall’America a tavola!”. La narrazione di una fiaba inedita, pensata per i bambini, ma che saprà affascinare anche gli adulti, per conoscere i