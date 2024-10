Parmatoday.it - 'Lady gray' al Teatro al Parco

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Con le luci sempre più fiochedi Will Enotraduzione di Elena Battista, commissionata da BAMregia Marco Macciericon Alice Giroldiniproduzione Centro Teatrale MaMiMò eNazionale di GenovaIn accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Paradigm