La sudcoreana Han Kang vince il premio Nobel per la Letteratura

La scrittrice sudcoreana Han Kang ha ottenuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo letterario, il premio Nobel per la Letteratura del 2024. Questo prestigioso premio le è stato conferito dall'Accademia Svedese, che ha voluto sottolineare come la sua scrittura si distingua per una «prosa intensamente poetica», capace di affrontare in modo delicato e profondo

