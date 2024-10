Teleclubitalia.it - La prova da sforzo, il test per vedere la salute del nostro cuore

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lada, ilperladel. A che età e come si procede. Ladaè una procedura molto semplice che deve chiaramente essere eseguita da specialisti. Consigliata negli atleti, ma anche in chi non pratica sport agonistico. L'articolo Lada, ilperladelTeleclubitalia.