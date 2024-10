Fanpage.it - La prossima scatola che usi potrebbe essere fatta solo di cipolle: il brevetto di due imprenditrici

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'imprenditrice olandese ha sviluppato un metodo per ricavare cellulosa dalle bucce die utilizzarla come materiale grezzo per imballaggi domestici compostabili ed ecologici. Obiettivo finale: ridurre i rifiuti da imballaggi, soprattutto quelli in plastica.