Europa.today.it - La costringe con un coltello a spogliarsi, la fotografa nuda e poi la violenta: condannato 15enne

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La grave violenza sessuale è avvenuta a Prestwick, in Scozia, il 23 dicembre scorso. Durante il processo, che ora è giunto alla sua conclusione, il ragazzo si è dichiarato colpevole ma sostenendo di non ricordare nulla perché tutto sarebbe avvenuto mentre era in stato di eccessivo inebriamento