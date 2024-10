Dilei.it - Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo la chemio. Cappotto bordeaux e fede al dito

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è apparsa inaspettatamente accanto a William durante una visita a Southport, dove ha avuto un incontro privato con le famiglie colpite dal lutto per i tre bambini uccisi in un’aggressione. Si tratta delladella Principessa del Galles da quando ha terminato laterapia, lo scorso settembre. L’usciata dinon era stata annunciata con anticipo dal Palazzo e infatti ha sorpreso tutti vederla finalmente in pubblico camminare insieme a William. I Principi del Galles hanno parlato con le famigliedi Bebe King, sei anni, Elsie Dot Stancombe, sette anni, e Alice Dasilva Aguiar, nove anni, aggredite e uccise da un uomo armato di coltello che ha fatto irruzione in un campo estivo lo scorso luglio. In aggiornamento