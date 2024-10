Kate Middleton prima uscita pubblica a sorpresa con William dopo la chemio

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –accompagna il principea Southport nellala conclusione dellaterapia. La principessa, in cura per un cancro che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024, ha accompagnato il marito nell'incontro privato con le famiglie delle 3 bambine uccise a luglio in un'attacco con coltello. Fonti