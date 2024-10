Fanpage.it - Kasia Smutniak cambia stile: è una sirena moderna con la giacca e i capelli “bagnati”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha partecipato a un evento milanese organizzato da Max Mara e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di: ecco tutti i dettagli del look con abito-