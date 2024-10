Juventus, tegola per Thiago Motta: Koopmeiners costretto ai box per infortunio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Brutte notizie dall’infermeria per la Juventus. Dopo gli accertamenti svolti questa mattina al JMedical il club ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, le condizioni di Koopmeiners che era uscito dolorante, per infortunio, al termine del primo tempo di Juventus-Cagliari di domenica scorsa. Il comunicato del club “Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il Jmedical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia.” L'articolo Juventus, tegola per Thiago Motta: Koopmeiners costretto ai box per infortunio CalcioWeb. Calcioweb.eu - Juventus, tegola per Thiago Motta: Koopmeiners costretto ai box per infortunio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) Brutte notizie dall’infermeria per la. Dopo gli accertamenti svolti questa mattina al JMedical il club ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, le condizioni diche era uscito dolorante, per, al termine del primo tempo di-Cagliari di domenica scorsa. Il comunicato del club “Teun, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il Jmedical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia.” L'articoloperai box perCalcioWeb.

