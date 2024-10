Jannik Sinner chiuderà da n.1 al mondo il 2024! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic (Di giovedì 10 ottobre 2024) La vittoria di Tomas Machac su Carlos Alcaraz ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai ha regalato virtualmente a Jannik Sinner la sostanziale certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Per festeggiare l’ufficialità aritmetica di questo traguardo bisognerà ancora attendere almeno due giorni (basterebbe centrare la finale nella capitale cinese), ma parliamo ormai di una mera formalità. L’azzurro, protagonista assoluto di un 2024 meraviglioso in cui ha vinto due Slam (Melbourne e New York), due 1000 (Miami e Cincinnati) e due 500 (Rotterdam e Halle) mantenendo inoltre un’impressionante costanza di rendimento, ha accumulato un vantaggio abissale sul resto della concorrenza rendendosi di fatto irraggiungibile nella Race. Oasport.it - Jannik Sinner chiuderà da n.1 al mondo il 2024! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La vittoria di Tomas Machac su Carlosai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai ha regalato virtualmente ala sostanziale certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Per festeggiare l’ufficialità aritmetica di questo traguardo bisognerà ancora attendere almeno due giorni (basterebbe centrare la finale nella capitale cinese), ma parliamo ormai di una mera formalità. L’azzurro, protagonista assoluto di unmeraviglioso in cui ha vinto due Slam (Melbourne e New York), due 1000 (Miami e Cincinnati) e due 500 (Rotterdam e Halle) mantenendo inoltre un’impressionante costanza di rendimento, ha accumulato un vantaggio abissale sul resto della concorrenza rendendosi di fatto irraggiungibile nella Race.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner chiuderà il 2024 da n.1 al mondo! Distacco già incolmabile per Alcaraz e Djokovic - La prossima settimana però lo spagnolo sarà impegnato in Arabia Saudita per il torneo-esibizione Six Kings Slam, quindi non competerà in uno dei due ATP 250 previsti ad Almaty e Anversa. Clamoroso a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e affronterà Sinner in semifinale Il campione in carica di Wimbledon e del Roland Garros rimarrebbe alle spalle di Jannik anche facendo percorso netto tra l’ATP 500 ... (Oasport.it)

Sinner resterà numero 1 al mondo nel Ranking ATP a fine anno - è ufficiale : nuovo trofeo per Jannik - La sconfitta contro Machac risulta fatale per Alcaraz che, conti alla mano, non ha più alcuna possibilità di colmare lo svantaggio (3020 punti) che ha in classifica rispetto a Jannik.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jannik Sinner sicuro di essere numero 1 del mondo fino a fine 2024 - The post Jannik Sinner sicuro di essere numero 1 del mondo fino a fine 2024 appeared first on SportFace. Questo perché Alcaraz, così come Zverev, non possono più aritmeticamente raggiungerlo con i punti in palio da qui a fine stagione. Fine anno davanti a tutti per l’azzurro, che dopo la sconfitta di Alcaraz a sorpresa ai quarti di finale di Shanghai contro Machac, sa adesso di cominciare il ... (Sportface.it)