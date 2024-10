Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League Italia Belgio streaming TV – Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 20,45 Italia e Belgio si sfidano allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la Uefa Nations League 2024-2025. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Israele e Francia. dove vedere Italia Belgio in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv La partita tra Italia e Belgio sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Tpi.it - Italia Belgio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)tv:laTV – Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 20,45si sfidano allo stadio Olimpico di Roma,valida per la Uefa2024-2025. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Israele e Francia.intv o livegratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv Latrasarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizioè previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e postcon interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

