Italia-Belgio, le pagelle di CM: Retegui in stato di grazia, Pellegrini guastafeste. Ricci, ciak si gira (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio 2-2 Italia Donnarumma 6: Può poco sui due gol, non è chiamato a parate decisive. Di Lorenzo 5.5: non precisissimo in marcatura Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)2-2Donnarumma 6: Può poco sui due gol, non è chiamato a parate decisive. Di Lorenzo 5.5: non precisissimo in marcatura

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 92? Ultimi assalti del Belgio. 84? Pronti altri cambi per il Belgio. 22. L’ultimo pareggio tra le due formazioni risale al 1996, sempre in un’amichevole conclusa 2-2 a Cremona. 39? VAR, rosso per Lorenzo Pellegrini, cambiata la decisione dell’arbitro, Italia in dieci uomini. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Belgio 2-1. (Oasport.it)

Italia-Belgio 2-2 - le pagelle : Pellegrini rosso clamoroso (4) - Dimarco regala magie (6 - 5). Tonali gladiatore vero (7) - Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso (corretto) a Pellegrini che... (Leggo.it)

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - IL TABELLINO ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 6. 5, Mangala 6 (13? st Castagne 6); De Ketelaere 5. 5 (35? st Pisilli sv), Dimarco 7. 5 (45? st Bellanova sv), Ricci 6. Recupero: 2? pt, 6? st. 5 (25? st Udogie 6); Pellegrini 4; Retegui 7 (35? st Raspadori sv). Ammoniti: Trossard, Vranckx, Donnarumma, Pisilli. (Sportface.it)