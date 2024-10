Israele-Francia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna la UEFA Nations League 2024/2025 con le gare della terza giornata, che vedono la Francia impegnata in casa di Israele sul campo neutro del Bozsik Stadion di Budapest. I Galletti devono recuperare lo svantaggio sull’Italia, a punteggio pieno dopo due vittorie in altrettante uscite, e la sfida di stasera è sulla carta piuttosto agevole. Con un successo les Bleus tornerebbero ampiamente in corsa per la qualificazione, dato che gli azzurri sono attesi dal difficile impegno col Belgio, anch’esso a quota 3 punti come la Francia. Appuntamento alle ore 20.45 di oggi, giovedì 10 ottobre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di Nations League (tranne quelle dell’Italia). Il match sarà invece visibile gratuitamente in streaming, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. Israele-Francia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna la UEFAcon le gare della terza giornata, che vedono laimpegnata in casa disul campo neutro del Bozsik Stadion di Budapest. I Galletti devono recuperare lo svantaggio sull’Italia, a punteggio pieno dopo due vittorie in altrettante uscite, e la sfida di stasera è sulla carta piuttosto agevole. Con un successo les Bleus tornerebbero ampiamente in corsa per la qualificazione, dato che gli azzurri sono attesi dal difficile impegno col Belgio, anch’esso a quota 3 punti come la. Appuntamento alle ore 20.45 di, giovedì 10 ottobre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di(tranne quelle dell’Italia). Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.

Formazioni ufficiali Israele-Francia - Nations League 2024/25 - FORMAZIONI UFFICIALI ISRAELE-FRANCIA ISRAELE: in attesa FRANCIA: in attesa The post Formazioni ufficiali Israele-Francia, Nations League 2024/25 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Israele-Francia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. (Sportface.it)

Thuram - Israele-Francia in dubbio : le ultime dopo il problema alla caviglia - Il futuro impiego di Marcus Thuram sarà deciso solo nelle prossime ore, in base a come risponderà l’attaccante ai test fisici e agli allenamenti individuali. MOMENTO MAGICO – Marcus Thuram, autore di una splendida tripletta nell’ultimo match prima della sosta, sta ancora facendo i conti con un fastidio alla caviglia riportato durante quella stessa gara. (Inter-news.it)