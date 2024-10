Israele e l'esempio di Arafat (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si avvicina la giornata del ricordo del 16 ottobre 1943 data del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Furono deportati 2.091 ebrei. Era un sabato e gli abitanti dell’antico quartiere si apprestarono a festeggiare la festa del Sukkot, conosciuta come festa delle capanne o dei tabernacoli, che in Israele dura sette giorni. Da quella deportazione da parte di un reparto scelto tedesco delle SS tornarono come superstiti 101 persone: 73 uomini, 28 donne e nessun bambino. Ilrestodelcarlino.it - Israele e l'esempio di Arafat Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si avvicina la giornata del ricordo del 16 ottobre 1943 data del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma. Furono deportati 2.091 ebrei. Era un sabato e gli abitanti dell’antico quartiere si apprestarono a festeggiare la festa del Sukkot, conosciuta come festa delle capanne o dei tabernacoli, che indura sette giorni. Da quella deportazione da parte di un reparto scelto tedesco delle SS tornarono come superstiti 101 persone: 73 uomini, 28 donne e nessun bambino.

