Livornotoday.it - Isola d'Elba, fornisce un nome falso all'albergo e tenta di fuggire per non pagare il conto: denunciato

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Hato di nonle due notti in hotel e, successivamente, è stato scoperto che in passato aveva collezionato gravi reati contro patrimonio e persone. Sulla base di quanto emerso, per un 22enne sono scattati la denuncia e il foglio di via per due anni da Campo nell'. A fine estate il