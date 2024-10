Lanazione.it - Incidente fra camion su un tornante: conducente prigioniero fra le lamiere

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pistoia, 10 ottobre 2024 – Paura nella zona delle Piastre, sulla statale 66. Duesi sono scontrati su un. Uno scontro violento, con uno dei due conducenti rimasto incastrato fra le. Immediate le chiamate ai mezzi di soccorso. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del comando di Pistoia e la polizia municipale. Sono stati i vigili del fuoco a liberare dallel’uomo, affidandolo poi alle cure del 118. I vigili del fuoco si sono anche occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Uno dei duetrasportava un mezzo per movimento terra. Problemi per il traffico, con la strada statale 66 che è rimasta chiusa alla circolazione per permettere il soccorso del ferito e i rilievi.