Inchiesta ultras, Javier Zanetti all’interrogatorio: «Ferdico mi parlò dei biglietti, ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Mi accennò la questione, io ne parlai con la base della dirigenza». A dirlo è Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e ora vicepresidente. La bandiera nerazzurra è stata sentita oggi, 10 ottobre, come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell’ambito dell’Inchiesta che ha azzerato con 19 arresti i vertici delle due curve milanesi. Un’indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Dda e guidata dall’aggiunta Alessandra Dolci e dal procuratore Marcello Viola. Zanetti, come riporta Ansa, conferma di essere stato contattato da uno dei capi della curva nord Marco Ferdico, tra gli arrestati, per avere più biglietti per la finale di Champions del 2023 con il Manchester City. Una richiesta avanzata anche all’allenatore Simone Inzaghi. Ma Zanetti ha smentito qualsiasi pressione: «Mai minacce e intimidazioni». Il clima in sostanza era «tranquillo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Mi accennò la questione, io ne parlai con la base della dirigenza». A dirlo è, ex capitano dell’Inter e ora vicepresidente. La bandiera nerazzurra è stata sentita oggi, 10 ottobre, come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell’ambito dell’che ha azzerato con 19 arresti i vertici delle due curve milanesi. Un’indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Dda e guidata dall’aggiunta Alessandra Dolci e dal procuratore Marcello Viola., come riporta Ansa, conferma di essere stato contattato da uno dei capi della curva nord Marco, tra gli arrestati, per avere piùper la finale di Champions del 2023 con il Manchester City. Una richiesta avanzata anche all’allenatore Simone Inzaghi. Maha smentito qualsiasi pressione: «Mai». Il clima in sostanza era «tranquillo».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - . «Non è vero», ha risposto agli investigatori che hanno tirato fuori l’intercettazione del maggio 2023 tra Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro. Il clima in sostanza era «tranquillo». L’interrogatorio di Zanetti è durato complessivamente un’ora e mezza. Per l’aumento del numero dei biglietti – poi ottenuto – non avrebbe quindi parlato con l’attuale presidente Giuseppe Marotta. (Open.online)

Javier Zanetti e l’inchiesta sulle Curve : “Con gli ultrà rapporti cordiali. Mai parlato di indagini in corso” - “Rappresentai – ha chiarito Inzaghi – alla società, alla dirigenza, ma non ricordo a chi, la richiesta di Ferdico”. Zanetti, non indagato, è stato sentito ieri pomeriggio per oltre un’ora – mercoledì era toccato all’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ascoltato sempre come persona informata sui fatti – in un ufficio di polizia dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come testimone, ... (Ilgiorno.it)

'Ndrangheta a San Siro - Javier Zanetti due ore in Procura. "Capo ultrà mi accennò sui biglietti". E su Bellocco : "L'ho incontrato una volta - me lo hanno presentato" - Indagine in cui è saltato, invece, un interrogatorio programmato. . . Faccia a faccia tra gli investigatori della Squadra mobile milanese, che indagano sulle curve di San Siro e sui traffici illeciti degli ultras, e il vicepresidente e storica bandiera dell’Inter Javier Zanetti , sentito come teste su presunte pressioni dei capi ultrà sul club nell’inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci ... (Gazzettadelsud.it)