Lanazione.it - In Toscana aurora boreale possibile: occhi al cielo per la tempesta magnetica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno spettacolo naturale che emoziona. Le condizioni per la comparsa del fenomeno ci sono tutti. Come accadde a maggio, quando ilcolorato di rosa fu chiaramente visibile a diverse latitudini europee. Ecco i consigli per la visione