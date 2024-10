Il Tar respinge il ricorso degli animalisti: caccia aperta ai cervi in Abruzzo, ma esplode la polemica (Di giovedì 10 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre sarà aperta la caccia ai cervidi in Abruzzo: questa è la delibera regionale contro la quale avevano presentato ricorso le associazioni animaliste, che è stato respinto dal Tar de L’Aquila. Il testo autorizza l’abbattimento di 469 esemplari in due diverse zone della provincia de L’Aquila per contenere la popolazione dei cervi. Una delibera che è stata accolta con soddisfazione dalla giunta regionale, ma che ha provocato grande sconforto tra le associazioni ambientaliste come WWF Italia, Lav e Lndc Animal Protection. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre saràlaaidi in: questa è la delibera regionale contro la quale avevano presentatole associazioni animaliste, che è stato respinto dal Tar de L’Aquila. Il testo autorizza l’abbattimento di 469 esemplari in due diverse zone della provincia de L’Aquila per contenere la popolazione dei. Una delibera che è stata accolta con soddisfazione dalla giunta regionale, ma che ha provocato grande sconforto tra le associazioni ambientaliste come WWF Italia, Lav e Lndc Animal Protection.

