Palermotoday.it - Il rilancio della professione infermieristica al centro dell’attività del neo eletto consiglio dell’Ordine degli infermieri

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Sicilia detiene il record negativo per numero di. L’isola è infatti fanalino di coda per dotazione di personalestico, peggio del resto d’Italia che come indica il recente rapportoFondazione Gimbe, con 6,5 operatori ogni mille abitanti, l’Italia è ben al di sotto