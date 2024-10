Ilnapolista.it - Il padre di Luca Salvadori: «Barriere messe in modo criminale»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 32enne pilota milaneseè morto in un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania, lo scorso 15 settembre. Il pilota era anche un noto youtuber con un canale con più di 500.000 iscritti e per questo la notizia ha capito tantissimo i suoi fan. Il papà diha deciso di usare proprio il canale YouTube del figlio per lanciare un messaggio dopo la sua morte «Mi sento in imbarazzo a invadere quello che era e che rimane il campo di. Sono abituato a lavorare dietro le quinte ho deciso di parlare perché mi sento in dovere di ringraziare tutti voi per la partecipazione cheha ricevuto e per le migliaia di messaggi, la maggior parte di sconosciuti, che sono arrivati e che sono stati di conforto. Prima tutti voi eravate un grande numero che decretava il successo di