Il Nobel Letteratura 2024 all'autrice sud coreana Han Kang

La scrittrice sud coreana Han Kang vince il Premio Nobel 2024 per la Letteratura "per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana". Nata il 27 novembre 1970, Han Kang ha vinto il Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 per The Vegetarian, un romanzo sulla discesa di una donna nella malattia mentale e l'abbandono da parte della sua famiglia, edito in Italia con il titolo La Vegetariana (Adelphi) Tra le altre opere di Han Kang pubblicate nel nostro paese da Adelphi, L'Ora di Greco, Atti Umani (Premio Malaparte nel 2017), Convalescenza.

