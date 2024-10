Ildifforme.it - Il Movimento delle Virgole: Conte democratizza anche le pause

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Giuseppevuole talmente "bene alla stampa" in quanto unico vero democratico, che si è scomodato a scrivere una nota appendice all'intervista rilasciata a Carmelo Caruso su Il Foglio. Mancanza di fiducia in quanto è stato riportato o mancanza di coraggio per quanto è stato dichiarato? L'articolo Illeproviene da Il Difforme.