Il giudice sportivo dei dilettanti punisce Jacopo Bia dell’Atletico Bibbiano Canossa San Felice-Campagnola | errore dell’arbitro si rigioca Discriminazione sessuale | l’offesa costa 10 gare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si ripeterà mercoledì prossimo (ore 20.30) il match San. Nel girone B di Promozione, ildel Crer ha infatti accolto il reclamo presentato dai modenesi che lamentavano untecnico. Proprio il direttore di gara, Davide Musolesi di Bologna, ha ammesso nel supplemento di referto di aver erroneamente espulso per doppia ammonizione il difensore Fabio Martino al 12’ della ripresa, mentre lo stesso giocatore aveva ricevuto soltanto un cartellino giallo ed evidenziando così uno scambio di persona. La gara era finita 0-0 sul campo e verràta dal primo minuto. Il, per restare in Promozione, ha fermato per una giornata l’attaccante Bassoli (Vezzano). In Eccellenza una gara a Budriesi (Fabbrico) e Setti (Sporting Scandiano).