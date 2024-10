Europa.today.it - Il figlio di 4 anni morto per la dieta vegana e seppellito in giardino: "Non crediamo nella medicina"

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un bambino di soli quattrocon ogni probabilità per malnutrizione dopo essere stato costretto dai genitori a seguire una stretta, e per essere stato curato con discutibili rimedi naturali quando malato. Il piccolo poi è stato imbalsamato edi nascosto in