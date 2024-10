Sbircialanotizia.it - Il caldo minaccia lo sviluppo del neonato: lo studio

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’innalzamento delle temperature può avere un impatto significativo sullodei neonati, sia prima che dopo la nascita. A rilevarlo è unocondotto da un team di ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine che ha esaminato come lo stress termico influenzi la crescita dei bambini nei primi due anni di vita,