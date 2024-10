“Iddu”, il film sulla latitanza di Messina Denaro è una bella black mafia comedy (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Iddu”, il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza liberamente ispirato al periodo di latitanza di Matteo Messina Denaro, è stato forse il lungometraggio più atipico e curioso del Festival di Venezia 2024, dove ha partecipato in concorso e riservato belle sorprese. Dal 10 ottobre, questa balck Europa.today.it - “Iddu”, il film sulla latitanza di Messina Denaro è una bella black mafia comedy Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “”, ildi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza liberamente ispirato al periodo didi Matteo, è stato forse il lungometraggio più atipico e curioso del Festival di Venezia 2024, dove ha partecipato in concorso e riservato belle sorprese. Dal 10 ottobre, questa balck

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Iddu” - il film sulla latitanza di Matteo Messina Denaro riempie la sala : anteprima nazionale ad Agrigento - Il regista Antonio Piazza e l’attore Elio Germano sono stati gli ospiti speciali al cinema Ciak di Agrigento, venerdì sera (4 ottobre), per la prima nazionale del film “Iddu” che racconta la latitanza di Matteo Messina Denaro. Per quest’anteprima è stata dunque scelta la città dei templi, in... (Agrigentonotizie.it)

Iddu con Elio Germano è un film sulla latitanza della giustizia italiana - In concorso a Venezia 81, sovverte la narrativa criminale a cui siamo abituati e mostra i malavitosi come miserabili con vite per nulla invidiabili. (Wired.it)