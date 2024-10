IA al centro della Milano Digital Week (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lenovo è Diamond Sponsor, lo Spazio è uno degli hub principali dell'evento Da oggi e fino al 14 torna per il settimo anno la Milano Digital Week, l’evento diffuso che mette al centro lo sviluppo e l’innovazione Digitale dedicata a cittadini e imprese. Lenovo - Diamond sponsor dell'evento - mette a disposizione il suo Spazio Sbircialanotizia.it - IA al centro della Milano Digital Week Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lenovo è Diamond Sponsor, lo Spazio è uno degli hub principali dell'evento Da oggi e fino al 14 torna per il settimo anno la, l’evento diffuso che mette allo sviluppo e l’innovazionee dedicata a cittadini e imprese. Lenovo - Diamond sponsor dell'evento - mette a disposizione il suo Spazio

IA al centro della Milano Digital Week - (Adnkronos) – Da oggi e fino al 14 torna per il settimo anno la Milano Digital Week, l’evento diffuso che mette al centro lo sviluppo e l’innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese. Lenovo – Diamond sponsor dell'evento – mette a disposizione il suo Spazio come uno dei principali hub della manifestazione, con incontri per […]. (Periodicodaily.com)

