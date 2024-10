Lanazione.it - I Rotaractor sul palco per solidarietà

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il prossimo 14 ottobre alle 21 il Teatro Puccini ospiterà la rappresentazione dell’esilarante commedia in vernacolo ’La supposta eredità del cavalier Nencioni’, portata in scena a scopo benefico dai ’’, vale a dire attori non professionisti appartenenti al Rotary Club Firenze, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Maria Cassi. SulBeatrice Pazzaglia, Vincenzo Di Nardo, Orazio Guerra, Stefania Comini, Antonella Mansi, Franco Baccani, Salvatore Paratore, Costanza Innocenti e Luigi Salvadori diretti da Andrea Bruno Savelli. "Otto amici, professionisti ed esponenti della vita pubblica e produttiva fiorentina –spiegano gli organizzatori – sfideranno con tanta passione uno tra i principaliscenici della città, quello del Puccini, con un testo teatrale dal dialogo comico e brillante che ironicamente racconta i retroscena di una discussa eredità.