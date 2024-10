Gqitalia.it - I migliori gioielli da uomo per un upgrade del tuo look

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sempre più genderless e di sperimentazione, idaprendono con decisione le distanze dagli stereotipi del passato per abbracciare e includere nuovi stili. Un filo di perle con la t-shirt o un paio di orecchini dacon il completo non spaventano più come un tempo; così come una spilla retrò appuntata come ferma fiocco può solo ricevere sguardi di approvazione. E ancora, le reminiscenze street dell'acciaio pesante di bracciali e collane con maglia a catena definiscono sia le radici musicali rap e trap che le identità più private. Nella nostra selezione non mancano pietre dure dai benefici psicofisici, mentre forme insolite funzionano come input di rottura su outfit rigorosi o da iperbole estetica per abbinamenti massimalisti a cui credere sino in fondo.