Hockey ghiaccio: Merano batte Gherdeina in Alps League. Vipiteno e Cortina vanno ko

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giovedì sera della prima fase dell’2024-2025 ha consegnato all’archivio un altro importante carico di risultati, alcuni dei quali riguardanti anche le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Il recap parte dalle nette sconfitte di, che in casa ha ceduto 0-3 agli austriaci degli Adler Stadtwerke Kitzbühel, e del, sconfitto 4-8 fra le mura amiche dai croati dei KHL Sisak. L’affermazione invece è quella del, capace di imporsi 3-2 ai supplementari nel “derby” contro, in una partita davvero molto combattuta. Vantaggio interno nel primo terzo di gara con Pietroniro, poi raddoppio nel secondo periodo con Skalde per il momentaneo 2-0, ma in meno di cinque minuti gli ospiti la riprendono: Moroder e Laitinen impattano per il 2-2. Si va al terzo segmento di partita, lo score non si sposta. E’ overtime.