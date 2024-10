Gudmundsson innocente: la sentenza del tribunale di Reykjavík sul presunto caso di stupro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - La sentenza era attesa e puntualmente è arrivata: Albert Gudmundsson è stato giudicato innocente dal tribunale distrettuale di Reykjavík, dove era imputato in un processo per cattiva condotta sessuale. L'attaccante islandese della Fiorentina rischiava da uno a sedici anni di reclusione per stupro. Adesso la controparte avrà un mese di tempo per presentare l'eventuale ricorso. Ma il punto a favore di Gudmundsson oggi è di quelli importanti a livello processuale. Soddisfazione da parte del ragazzo, che si è sempre dichiarato innocente, e della stessa Fiorentina. Al momento il calvario di Gudmundsson è dunque terminato. Vedremo quali saranno le mosse della controparte, ma giova ricordare che anche il legale dell'attaccante (e anche quelli della Fiorentina) non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di una condanna. Sport.quotidiano.net - Gudmundsson innocente: la sentenza del tribunale di Reykjavík sul presunto caso di stupro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Laera attesa e puntualmente è arrivata: Albertè stato giudicatodaldistrettuale di, dove era imputato in un processo per cattiva condotta sessuale. L'attaccante islandese della Fiorentina rischiava da uno a sedici anni di reclusione per. Adesso la controparte avrà un mese di tempo per presentare l'eventuale ricorso. Ma il punto a favore dioggi è di quelli importanti a livello processuale. Soddisfazione da parte del ragazzo, che si è sempre dichiarato, e della stessa Fiorentina. Al momento il calvario diè dunque terminato. Vedremo quali saranno le mosse della controparte, ma giova ricordare che anche il legale dell'attaccante (e anche quelli della Fiorentina) non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di una condanna.

