Gudmundsson assolto dall'accusa di violenza sessuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Albert Gudmundsson è stato assolto oggi dal tribunale distrettuale di Reykjavik dall'accusa di violenza sessuale. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina era accusato di aver aggredito sessualmente, lo scorso anno, una donna di circa trent'anni, che lo aveva denunciato nell'agosto del 2023, avanzando poi una richiesta di risarcimento. L'ex Genoa, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, era stato deferito al procuratore distrettuale, che ha archiviato il caso questa primavera sostenendo che difficilmente avrebbe portato a una condanna. La presunta vittima aveva così presentato ricorso contro questa decisione ma il pubblico ministero lo ha respinto. Agi.it - Gudmundsson assolto dall'accusa di violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Albertè statooggi dal tribunale distrettuale di Reykjavikdi. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina erato di aver aggredito sessualmente, lo scorso anno, una donna di circa trent'anni, che lo aveva denunciato nell'agosto del 2023, avanzando poi una richiesta di risarcimento. L'ex Genoa, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, era stato deferito al procuratore distrettuale, che ha archiviato il caso questa primavera sostenendo che difficilmente avrebbe portato a una condanna. La presunta vittima aveva così presentato ricorso contro questa decisione ma il pubblico ministero lo ha respinto.

