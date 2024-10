Grande Fratello, concorrenti preoccupati per la sospensione del doppio appuntamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Niente doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello? “Vuol dire che non andiamo bene“, ha subito pensato Luca Calvani, tra i concorrenti della diciottesima edizione del reality. Nella casa si è infatti innescato un piccolo ‘dramma’ quando gli inquilini hanno capito che, stasera, non sarebbe andata davvero in onda una nuova puntata, come annunciato più volte da Alfonso Signorini lo scorso lunedì. Perchè stasera non c’è il Grande Fratello? I concorrenti hanno iniziato a chiedersi per quale ragione Mediaset abbia scelto di rinunciare ad una delle puntate settimanali. Secondo me c’entra proprio quello spazio che possono avere in tv. E ci sta si è mostrato ottimista Javier Martinez, con Lorenzo Spolverato che ha cercato di interrompere la discussione asserendo che “non penso possiamo parlare di questo adesso“. Davidemaggio.it - Grande Fratello, concorrenti preoccupati per la sospensione del doppio appuntamento Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nientesettimanale del? “Vuol dire che non andiamo bene“, ha subito pensato Luca Calvani, tra idella diciottesima edizione del reality. Nella casa si è infatti innescato un piccolo ‘dramma’ quando gli inquilini hanno capito che, stasera, non sarebbe andata davvero in onda una nuova puntata, come annunciato più volte da Alfonso Signorini lo scorso lunedì. Perchè stasera non c’è il? Ihanno iniziato a chiedersi per quale ragione Mediaset abbia scelto di rinunciare ad una delle puntate settimanali. Secondo me c’entra proprio quello spazio che possono avere in tv. E ci sta si è mostrato ottimista Javier Martinez, con Lorenzo Spolverato che ha cercato di interrompere la discussione asserendo che “non penso possiamo parlare di questo adesso“.

