Gran Premio Del Rosso Torna la grande ’classica’

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per il 73°Ezio Della classica nazionale per élite e under 23 in programma a Montecatini Terme domenica prossima 13 ottobre. Sarà la penultima gara in Toscana della stagione patrocinata dall’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale è avvenuta presso la Casa della Prevenzione nel Parco delle Terme, presente l’assessore allo sport del comune termale Marco Silvestri, il presidente del Comitato Provinciale di ciclismo Alessandro Becherucci diversi addetti ai lavori della corsa, con il presidente del G.S. Le Casette, società organizzatrice, Giuseppe Bellandi e Mario Pieri. Tutti hanno riconosciuto che il ’Del’ denominata anche ’la classica delle foglie morte’ ha un fascino particolare che richiama tante persone a bordo strada e non solo gli appassionati di ciclismo.