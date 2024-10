Gran Piemonte 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Ultimo antipasto prima del Lombardia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Edizione numero 108 per il Gran Piemonte, una delle corse storiche del calendario del ciclismo italiano. Ultima gara prima del Lombardia che andrà in scena sabato, dunque un test importante per alcuni corridori (anche se mancheranno le stelle come Remco Evenepoel e, soprattutto, Tadej Pogacar). Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma. percorso E altimetria 182 chilometri con partenza da Valdengo ed arrivo a Borgomanero. Dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). Dopo l’Ultimo scollinamento qualche saliscendi porterà verso il traguardo. Oasport.it - Gran Piemonte 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Ultimo antipasto prima del Lombardia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Edizione numero 108 per il, una delle corse storiche del calendario del ciclismo italiano. Ultima garadelche andrà in scena sabato, dunque un test importante per alcuni corridori (anche se mancheranno le stelle come Remco Evenepoel e, soprattutto, Tadej Pogacar). Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con, favoriti e programma.182 chilometri con partenza da Valdengo ed arrivo a Borgomanero. Dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). Dopo l’scollinamento qualche saliscendi porterà verso il traguardo.

