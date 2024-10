Governo, no rimpasto in vista: mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibile rimpasto o di cambi in arrivo nella squadra di Governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le valigie per Bruxelles, poi ci sono gli interrogativi Governo, no rimpasto in vista: mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ L'Identità. Lidentita.it - Governo, no rimpasto in vista: mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tutto resta com'è, ogni tassello al suo posto. Si allontanano le ombre di un possibileo di cambi in arrivo nella squadra diguidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Raffaele Fitto, se tutto filerà liscio, a fine novembre dovrebbe fare definitivamente le valigie per Bruxelles, poi ci sono gli interrogativi, noinL'Identità.

Governo - no rimpasto in vista : mossa Santanché allunga i tempi della ‘squadra’ - Ammesso che da Milano non arrivi una doccia fredda sul caso Santanché. A tremare non è tanto la posizione del vicepremier leghista, “semmai arrivasse una condanna per il processo Open Arms, per il governo sarebbe una medaglia…”, si dicono convinti nelle file dell’esecutivo, quanto quella dell’imprenditrice e ministra in quota Fdi, indagata per truffa ai danni dell’Inps. (Ildenaro.it)

Il governo prova a evitare il rimpasto per il dopo Fitto. Spacchettamento in vista - Palazzo Chigi non pensa a nuove nomine per sostituire Mr. Pnrr. Luca Ciriani e Antonio Tajani potrebbero spartirsi le deleghe. Giorgia Meloni riceve Mario Draghi: «Le priorità sono condivise». Continua a leggere . (Laverita.info)