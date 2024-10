Google Earth | macchina del tempo tra intelligenza artificiale e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Life&People.it Immaginarsi di poter viaggiare nelcome Marty McFly in Ritorno al Futuro o di passeggiare tra le vie di Parigi con Salvador Dalì, come in Midnight in Paris. Fantasie impossibili se non negli universi narrativi del cinema, ricerche storiche con nuove funzionalità di, viaggi che si avvicinano alla realtà. L’ultimo aggiornamento di questo software di mappatura non si limita ad offrire una finestra sul mondo odierno: è diventato unadel, un laboratorio die un osservatorio privilegiato per monitorare i cambiamenti climatici e urbanistici.: dalla vista satellitare alla veritàdimostra il suo valore anche in situazioni di emergenza, come durante calamità naturali, dove è utilizzato per mappare danni e coordinare le operazioni di soccorso.