Giornata salute mentale, Novara: “Bisogna evitare il dilagante fenomeno della psichiatrizzazione infantile” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella Giornata mondiale della salute mentale, Daniele Novara rilancia il manifesto "Ripensare l’autismo" da lui firmato insieme a Michele Zappella, Gianmaria Benedetti, Roberto Carlo Russo, Emidio Tribulato, Valeria Mazza e Marco Macciò. L'articolo Giornata salute mentale, Novara: “Bisogna evitare il dilagante fenomeno della psichiatrizzazione infantile” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nellamondiale, Danielerilancia il manifesto "Ripensare l’autismo" da lui firmato insieme a Michele Zappella, Gianmaria Benedetti, Roberto Carlo Russo, Emidio Tribulato, Valeria Mazza e Marco Macciò. L'articolo: “il” .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como - per la Giornata della salute mentale un pomeriggio di dialoghi e teatro - La Giornata, istituita nel 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health - Federazione Mondiale della Salute Mentale, ed è supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. A seguire, concerto dell’Orchestra botanica Alchechengi. Ad aprire il pomeriggio, alle 14. . com; tel. Lo Spazio Gloria di Como, in via Varesina 72, dalle 14. (Ilgiorno.it)

Giornata mondiale della salute mentale : Ulss 2 in prima linea - . . La Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre, offre l'opportunità di approfondire e condividere esperienze, criticità e proposte, per contribuire a rendere la presa in carico delle persone con disagio mentale una realtà concreta, accessibile, inclusiva ed efficace in tutto. (Trevisotoday.it)

Giornata salute mentale - piazzale Michelangelo si colora di verde - Firenze, 10 ottobre 2024 – Firenze si colora di verde per sensibilizzare i cittadini sulla salute mentale. Istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Giornata mondiale vuole accendere i riflettori su questa tematica e sull’impegno di coloro che operano in questo settore, sulle persone che soffrono di questi ... (Lanazione.it)