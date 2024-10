Dilei.it - Giacomo Gianniotti, chi è l’attore sex symbol di Inganno su Netflix

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato Diabolik e il sensuale protagonista di. È nato a Roma, ma ha la cittadinanza canadese. Bilingue, ha preso parte a progetti sia italiani che statunitensi. Lo abbiamo visto anche in Grey’s Anatomy e ha all’attivo anche qualche lavoro come doppiatore. Ma chi è? Cosa c’è da sapere su di lui? Chi è: età, origini, filmografia In, la sexy serie thriller diinterpreta Elia Marini, un ragazzo misterioso che cattura l’attenzione di una donna molto più grande di lui, che gestisce un lussuoso albergo. La passione irrefrenabile porta il volto e il fisico scolpito di. Nato a Roma il 19 giugno 1989, si è trasferito da bambino a Toronto con la famiglia. Si è diplomato al Humber College’s Theatre Program ha studiato Recitazione al Norman Jewison’s Canadian Film Centre, di Toronto.