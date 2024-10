Tvzap.it - Gelato ritirato dai supermercati: marchio e lotto interessati

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Social.dai. Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In questeb ore è statoun determinatodidai. Sccopriamo insieme ilinteressato e cosa fare in caso di acquisto.