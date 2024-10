G7 Salute, Ryan (Oms): “Antibiotici tra più grandi invenzioni ma usati male, serve svolta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’antibiotico-resistenza sta diventando il più grande killer in tutto il mondo, anche per l'Occidente non è una sfida lontana. Io ho perso mio zio per l’antibiotico resistenza perché è stato infettato in ospedale. Gli Antibiotici sono una delle più grandi invenzioni della storia umana e noi stiamo distruggendo questa grandissima invenzione usandola troppo L'articolo G7 Salute, Ryan (Oms): “Antibiotici tra più grandi invenzioni ma usati male, serve svolta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’antibiotico-resistenza sta diventando il più grande killer in tutto il mondo, anche per l'Occidente non è una sfida lontana. Io ho perso mio zio per l’antibiotico resistenza perché è stato infettato in ospedale. Glisono una delle piùdella storia umana e noi stiamo distruggendo questassima invenzione usandola troppo L'articolo G7(Oms): “tra piùma” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Salute - il dottor Guido Rasi : "Da resistenza ad antibiotici 11mila morti l'anno" - ANCONA - "La strategia è quella di favorire l'uso congruo di antibiotici e di trovare incentivi stabili per la ricerca e il mantenimento sul mercato. Servono nuovi antibiotici, che ormai non abbiamo dal 1980. Serve un'azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta... (Anconatoday.it)

Antibiotici - il dato choc : "11mila italiani morti l'anno per la resistenza" - Così Guido Rasi, ex presidente dell'Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e attualmente consuente del Ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando a margine del G7 Salute in corso ad Ancona. . Servono nuovi antibiotici, che ormai non abbiamo dal 1980. "La strategia è quella di favorire l'uso congruo di antibiotici e di trovare incentivi stabili per la ricerca e il mantenimento sul mercato. (Liberoquotidiano.it)

G7 Salute - Guido Rasi : “Da resistenza ad antibiotici 11mila vittime all’anno in Italia” - Così Guido Rasi, ex presidente dell’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e attualmente consulente del Ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando a margine del G7 Salute in corso ad Ancona. Serve un’azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta 11mila morti all’anno in Italia e una stima di 39 milioni di morti da qui al 2050 nel mondo”. (Lapresse.it)