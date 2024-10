Lapresse.it - G7 Salute, Acquaroli: “Sistema sanitario Marche tra i migliori del Paese”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “L’emergenza sanitaria è stato un momento drammatico a livello globale, è stata una gestione complessa e difficile, dove il nostroha regito benissimo anche in quella occasione dimostrandosi uno deia livello Nazionale”. Francesco, presidente della Regione, risponde così alla domanda su come la sanità marchigiana abbia affrontato l’emergenza durante la pandemia, a margine dell’apertura del G7ad Ancona. “Per questo bisogna ringraziare gli operatori per tutto quello che hanno fatto in quel momento e per quello che stanno facendo oggi a recupero di quella fase così complessa” continuache aggiunge: “La pandemia ci ha insegnato che la sanità non è negli ospedali”.