Furto Juan Jesus | Secondo le forze dell’ordine non c’è traccia di situazioni intimidatorie

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Corriere del Mezzogiorno riporta oggi alcuni approfondimenti riguardanti il caso. Il difensore del Napoli ieri sui social è stato protagonista di un lungo sfogo dopo il tentativo didella sua auto: “Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!”la sua auto sarebbe stata tenuta sotto controllo con degli airtag che hanno lo scopo di localizzare l’automobile e monitorare i movimenti: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatori). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro.